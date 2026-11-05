Serstech AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Serstech AB stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Serstech AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 138,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,5 Millionen SEK im Vergleich zu 7,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at