Serstech AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Serstech AB hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Serstech AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 52,14 Prozent auf 6,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Serstech AB 13,3 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,120 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,040 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,16 Prozent auf 38,59 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 52,26 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at