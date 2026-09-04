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04.09.2026 06:31:29
Serve Kirtasiye Sanayii Vi Ticaret stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Serve Kirtasiye Sanayii Vi Ticaret hat am 01.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 TRY. Im Vorjahresquartal waren -2,170 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 62,53 Prozent auf 62,8 Millionen TRY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 167,7 Millionen TRY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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