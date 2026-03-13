Serve Robotics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Serve Robotics hat sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,46 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Serve Robotics mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 388,89 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,630 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,65 Millionen USD – ein Plus von 46,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Serve Robotics 1,81 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at