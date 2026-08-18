Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
|
18.08.2026 10:14:00
Serve Robotics Grew Its Second-Quarter Revenue by 400%, but This Shocking News Sent Its Stock Plunging
Serve Robotics (NASDAQ: SERV) believes robots and drones are ideal for delivering food, retail products, and other small commercial loads because they are more efficient and far less expensive than existing human-driven solutions.Serve has already deployed over 2,000 of its latest Gen 3 robots across America, where they are making deliveries through platforms like DoorDash and Uber Eats. The company's revenue soared by 400% year over year in the second quarter of 2026 (ended June 30), suggesting business is booming.However, management just significantly lowered its 2026 revenue forecast, sending Serve stock tumbling by around 15%. The stock is now down almost 80% from its 2024 peak. Here's why more downside might be ahead for shareholders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Serve Robotics Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Serve Robotics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Serve Robotics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Serve Robotics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.03.26
|Ausblick: Serve Robotics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Serve Robotics Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Serve Robotics Inc Registered Shs
|4,54
|-7,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.