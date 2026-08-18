Serve Robotics Aktie

Serve Robotics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.08.2026 10:14:00

Serve Robotics Grew Its Second-Quarter Revenue by 400%, but This Shocking News Sent Its Stock Plunging

Serve Robotics (NASDAQ: SERV) believes robots and drones are ideal for delivering food, retail products, and other small commercial loads because they are more efficient and far less expensive than existing human-driven solutions.Serve has already deployed over 2,000 of its latest Gen 3 robots across America, where they are making deliveries through platforms like DoorDash and Uber Eats. The company's revenue soared by 400% year over year in the second quarter of 2026 (ended June 30), suggesting business is booming.However, management just significantly lowered its 2026 revenue forecast, sending Serve stock tumbling by around 15%. The stock is now down almost 80% from its 2024 peak. Here's why more downside might be ahead for shareholders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Serve Robotics Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Serve Robotics Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Serve Robotics Inc Registered Shs 4,54 -7,45% Serve Robotics Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen