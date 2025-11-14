Serve Robotics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Serve Robotics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Serve Robotics -0,200 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Serve Robotics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 213,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,7 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at