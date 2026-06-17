KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.06.2026 09:54:00
Servermarkt im Umbruch: KI-Infrastruktur verdrängt klassische Systeme
KI-Infrastruktur treibt den weltweiten Servermarkt zu Rekorden. Während die Nachfrage explodiert, bremsen Lieferengpässe bei Speicherchips das Wachstum.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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