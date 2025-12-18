KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
18.12.2025 10:13:00
Servermarkt wächst um 61 Prozent - KI-Hardware dominiert Rechenzentren
Der weltweite Servermarkt explodiert: Im dritten Quartal 2025 stieg der Umsatz um 61 Prozent auf 112,4 Milliarden US-Dollar – getrieben von KI-Hardware.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
