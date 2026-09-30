Iconic Holdings Aktie
ISIN: SG1J12885716
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30.09.2026 20:35:26
Servers at Munich's iconic Oktoberfest call for more respect
Oktoberfest is famous the world over for beer, brass band music and Bavarian traditions. But staff at the Wiesn are also reporting incidents of racism and sexism. They're taking a stand against discrimination.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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