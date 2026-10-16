Serverworks öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Serverworks hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 64,86 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -131,780 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,48 Prozent auf 12,80 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at