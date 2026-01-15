|
Serverworks verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Serverworks hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 51,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,09 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,33 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
