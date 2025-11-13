Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi legte Quartalsergebnis vor

Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 TRY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 1,12 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 323,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 264,6 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

