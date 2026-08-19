Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,18 TRY gegenüber 0,030 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.

Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 616,6 Millionen TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 80,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 340,9 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at