Service: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Service hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,980 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,10 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,07 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at