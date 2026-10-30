Service: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Service veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,11 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at