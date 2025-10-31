Service gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Service hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 USD. Im Vorjahresviertel hatte Service 0,810 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,06 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at