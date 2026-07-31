Service informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Service hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Service ein EPS von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,55 Prozent auf 1,10 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at