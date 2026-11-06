Service Properties Trust Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Service Properties Trust Registered hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 478,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 399,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at