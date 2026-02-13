Service zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Service lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 1,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden.

Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 3,80 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Service 3,53 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,31 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,19 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at