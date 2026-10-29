ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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29.10.2026 19:25:01
ServiceNow: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, ServiceNow (NYSE:NOW) announced that it raised its full-year target for artificial intelligence (AI) annual contract value, which measures recurring annual subscription revenue from customer contracts, to over $1.7 billion. That increase reflects enterprise clients moving beyond software testing into full automated deployment. Three takeaways from management's call stand out for long-term investors.
ServiceNow raised its full-year artificial intelligence annual contract value target from $1.5 billion to over $1.7 billion. Customer adoption is accelerating as enterprise clients expand automated workflows beyond early testing.
Management made a deliberate choice to include specialized deployment assistance with platform software for select large customer agreements. This investment temporarily shifts a fraction of revenue from subscriptions into professional services, but speeds up how fast clients implement software and consume automated tasks. Upon renewal of those contracts, the value of those services return to subscription sales.
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