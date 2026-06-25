ServiceNow Aktie

ServiceNow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.06.2026 16:45:00

ServiceNow: An Excellent Business Trading at a Discount

ServiceNow (NYSE: NOW) regularly racks up 20%-plus yearly revenue growth and attractive margins. It has won praise from Nvidia CEO Jensen Huang, who called ServiceNow the "enterprise operating system" for artificial intelligence (AI). Huang also regularly speaks at ServiceNow's annual events, showing how much he believes in the company. The Nvidia endorsement is huge, and it's backed by real fundamentals. Even with those tailwinds, the growth stock is down by roughly 35% year to date, but it likely won't remain that way for long.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ServiceNow Inc

mehr Nachrichten