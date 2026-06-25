ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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25.06.2026 16:45:00
ServiceNow: An Excellent Business Trading at a Discount
ServiceNow (NYSE: NOW) regularly racks up 20%-plus yearly revenue growth and attractive margins. It has won praise from Nvidia CEO Jensen Huang, who called ServiceNow the "enterprise operating system" for artificial intelligence (AI). Huang also regularly speaks at ServiceNow's annual events, showing how much he believes in the company. The Nvidia endorsement is huge, and it's backed by real fundamentals. Even with those tailwinds, the growth stock is down by roughly 35% year to date, but it likely won't remain that way for long.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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