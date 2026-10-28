ServiceNow-Aktie im Sinkflug: So fielen die Quartalszahlen aus

ServiceNow hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Geschäftszahlen für das vergangene Quartal veröffentlicht. So fielen die Ergebnisse des Tech-Konzerns aus.

Das dritte Geschäftsquartal 2026 verlief für ServiceNow gemischt. Das Ergebnis je Aktie fiel von 0,48 US-Dollar auf 0,27 US-Dollar. Damit lag der Wert unter den Erwartungen der Analysten, die im Vorfeld mit einem Gewinn je Aktie von 1,02 US-Dollar gerechnet hatten.

Auch beim Umsatz hatten Analysten ihre Prognosen für das Berichtsquartal bereits festgelegt. Erwartet worden waren Erlöse in Höhe von 4,09 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich erwirtschaftete ServiceNow 4,106 Milliarden US-Dollar und damit etwas mehr als prognostiziert. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz noch 3,41 Milliarden US-Dollar betragen.

An der NYSE reagierte die Aktie von ServiceNow nach Veröffentlichung der Quartalszahlen im nachbörslichen Handel mit Verlusten von 15,76 Prozent auf 126,48 US-Dollar.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.at