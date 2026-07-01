Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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01.07.2026 15:47:00
ServiceNow and Salesforce shares now look like buys, as ‘Armageddon’ fears are too extreme, analyst says
A Guggenheim analyst says that valuations for the two software stocks are too depressed, even though the AI threat is real.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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