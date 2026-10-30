ServiceNow: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ServiceNow hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,660 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,75 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,69 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at