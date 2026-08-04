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WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

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04.08.2026 15:45:00

ServiceNow Built a Billion-Dollar Cybersecurity Business, and It's Growing Faster Than the Competition

ServiceNow (NYSE: NOW), which is best known for software that helps automate workflows, spoke about its new cybersecurity vertical like a real competitor on its second-quarter call recently.Its security and risk franchise crossed $1 billion in annual contract value last year, and CEO Bill McDermott claims it's growing faster than the top cybersecurity companies. After having its cyber solutions included in 80% of the company's biggest deals, McDermott stated, "we're in the party now."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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