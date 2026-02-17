ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|
17.02.2026 18:08:00
ServiceNow CEO looks to call a bottom on software stocks with this $3 million move
As the software selloff deepens, ServiceNow’s CEO is buying the dip and joining others at his company in ending automated stock-selling plans.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ServiceNow Inc
|
12.02.26
|S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte eine ServiceNow-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.02.26
|Software-Aktien mit Perspektive: Analysten sehen Potenzial bei ServiceNow, Shopify & Co. (finanzen.at)
|
05.02.26
|Aktien von ServiceNow, Oracle, Palantir & Co. tiefrot: KI-Sorgen führen zu Abverkauf bei Softwaretiteln (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ServiceNow-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)