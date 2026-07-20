ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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20.07.2026 18:11:29
ServiceNow Could Be a Great Long-Term Buy. Here's the Bull Case.
ServiceNow (NYSE: NOW) may be turning AI from a buzzword into an enterprise productivity engine. Its workflow platform connects systems, approvals, and data across large organizations, creating a sticky position as companies automate more routine work. The upside case is powerful, but valuation risk still matters.Stock prices used were the market prices of July 8, 2026. The video was published on July 17, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.07.26
|S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ServiceNow von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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14.07.26
|Kurssturz bei IBM: Schwache Zahlen drücken auch Aktien von ServiceNow, Microsoft & Co. (dpa-AFX)
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|Freundlicher Handel: S&P 500 notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
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13.07.26
|Dell, Marvell, AMD, Alibaba, ServiceNow, Mercadolibre - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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13.07.26
|Dell, Marvell, AMD, Alibaba, ServiceNow, Mercadolibre - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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09.07.26
|S&P 500-Titel ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ServiceNow von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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07.07.26
|Erste Schätzungen: ServiceNow legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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02.07.26
|S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Verlust hätte ein ServiceNow-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)