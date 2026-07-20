ServiceNow Aktie

ServiceNow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

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20.07.2026 18:11:29

ServiceNow Could Be a Great Long-Term Buy. Here's the Bull Case.

ServiceNow (NYSE: NOW) may be turning AI from a buzzword into an enterprise productivity engine. Its workflow platform connects systems, approvals, and data across large organizations, creating a sticky position as companies automate more routine work. The upside case is powerful, but valuation risk still matters.Stock prices used were the market prices of July 8, 2026. The video was published on July 17, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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