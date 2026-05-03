ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
|
03.05.2026 12:45:00
ServiceNow Just Figured Out a Way to Beat the AI "SaaS-Pocalypse," and It Could Make the Stock a Screaming Buy
One of the poster children of the current "SaaS-pocalypse" is enterprise software giant ServiceNow (NYSE: NOW).ServiceNow's stock reacted poorly to its recent earnings report, even though, on the surface, the company's results looked good. That's because investors are extremely on edge over the impact of artificial intelligence (AI) on the software sector. Therefore, any report that looks less than "perfect" seems bound to be met with punishment. That was certainly true of ServiceNow, which was already down tremendously from its highs, then fell another 18% the day after that earnings report. All in, the stock is down 52% over the past year and 62.4% from its all-time high, as of this writing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ServiceNow Inc
|
30.04.26
|S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ServiceNow-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.04.26
|Warnsignal für SAP? ServiceNow-Aktie fällt trotz starker Quartalsergebnisse (finanzen.at)
|
23.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.04.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
23.04.26
|S&P 500-Papier ServiceNow-Aktie: So viel hätte eine Investition in ServiceNow von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
23.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
21.04.26
|Ausblick: ServiceNow öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ServiceNow Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ServiceNow Inc
|75,12
|-1,44%