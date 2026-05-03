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WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

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03.05.2026 12:45:00

ServiceNow Just Figured Out a Way to Beat the AI "SaaS-Pocalypse," and It Could Make the Stock a Screaming Buy

One of the poster children of the current "SaaS-pocalypse" is enterprise software giant ServiceNow (NYSE: NOW).ServiceNow's stock reacted poorly to its recent earnings report, even though, on the surface, the company's results looked good. That's because investors are extremely on edge over the impact of artificial intelligence (AI) on the software sector. Therefore, any report that looks less than "perfect" seems bound to be met with punishment. That was certainly true of ServiceNow, which was already down tremendously from its highs, then fell another 18% the day after that earnings report. All in, the stock is down 52% over the past year and 62.4% from its all-time high, as of this writing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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