ServiceNow legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ServiceNow hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,11 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ServiceNow einen Umsatz von 3,41 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at