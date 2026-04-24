ServiceNow präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ServiceNow hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD gegenüber 0,440 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,77 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at