ServiceNow stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ServiceNow hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte ServiceNow 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,41 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,80 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at