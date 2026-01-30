ServiceNow stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ServiceNow hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,510 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,98 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,14 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,33 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte ServiceNow 1,87 CAD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 18,55 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte ServiceNow 15,05 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at