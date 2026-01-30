|
30.01.2026 06:31:29
ServiceNow stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ServiceNow hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,510 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,98 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,14 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,33 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte ServiceNow 1,87 CAD je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 18,55 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte ServiceNow 15,05 Milliarden CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.