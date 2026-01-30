|
30.01.2026 06:31:29
ServiceNow stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ServiceNow hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 3,57 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ServiceNow 2,96 Milliarden USD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,67 USD beziffert, während im Vorjahr 1,37 USD je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 20,88 Prozent auf 13,28 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
