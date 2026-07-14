Q2 Holdings Aktie

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WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098

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14.07.2026 14:12:36

ServiceNow Stock Falls in Sympathy With IBM After Disappointing Preliminary Q2 Results

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