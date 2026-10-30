ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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30.10.2026 01:52:01
ServiceNow Stock Just Plunged More Than 20% in a Single Day. Here's What It Did After Its Other Biggest Drops.
ServiceNow (NYSE:NOW) stock is down sharply on Thursday. As of this writing, the workflow software company's shares are near $112, down about 25% from Wednesday's close of $150.13.
That puts the stock on track for its worst day since it went public in 2012. Its biggest one-day drop before today was about 18%, on April 23, 2026.
The sell-off followed the company's third-quarter results after Wednesday's close. And the quarter itself was good. Subscription revenue climbed 21% year over year to $3.99 billion (20.5% in constant currency), beating the high end of management's guidance.
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