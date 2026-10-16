NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.10.2026 12:44:46
ServiceNow Stock Trending: Employees Build AI Agents with Nvidia Oversight
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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16.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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16.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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16.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
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|UBS AG
|21.09.26
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|14.09.26
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|14.09.26
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|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.