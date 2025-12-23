Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
23.12.2025 15:04:00
ServiceNow to buy Armis for $7.75 billion as it bets big on cybersecurity for AI
The deal expands ServiceNow’s reach into cybersecurity as it aims to create an ‘AI control tower.’Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ServiceNow Incmehr Nachrichten
|
18.12.25
|Gute Stimmung in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
18.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.12.25
|S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel hätte eine Investition in ServiceNow von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.12.25