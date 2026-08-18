Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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18.08.2026 12:10:00
ServiceNow vs. Palantir: Both Sell AI SaaS Platforms to Governments and Enterprises. Here's the Number That Actually Separates Their Growth Rates.
If you put ServiceNow (NYSE: NOW) and Palantir (NASDAQ: PLTR) side by side, they both look like slick artificial intelligence (AI) businesses selling software as a service (SaaS) to big governments and global enterprises. The stories feel similar until you zero in on one number that really explains why their growth rates look so different: how fast U.S. commercial revenue is growing.Image source: Getty Images.ServiceNow comes into this comparison as a mature cloud platform. It already sits inside thousands of large organizations, running workflows for IT, HR, security, and customer service. The AI products it is pushing now, like Now Assist, are layered onto a foundation built long before the current AI wave. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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