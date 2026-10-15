ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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15.10.2026 17:09:41
ServiceNow vs. Palantir Technologies: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
ServiceNow (NYSE:NOW) and Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) represent the vanguard of the modern software era. Choosing between these enterprise giants requires a close look at their growth trajectories and current valuations.
ServiceNow focuses on streamlining business operations through its automated workflow platform, connecting departments like HR and IT. Palantir builds data integration systems that help organizations make critical decisions using artificial intelligence. Both companies are essential players in the shift toward data-driven business models as they scale globally.
ServiceNow provides an AI platform connecting workflows across IT, HR, and customer service for roughly 8,700 enterprise customers. Strategic partners include Nvidia (NASDAQ:NVDA) and Microsoft (NASDAQ:MSFT), as well as system integrators like Accenture (NYSE:ACN) and Infosys (NYSE:INFY). The company also recently completed the acquisition of Armis to enhance its cyber-asset visibility and AI-powered analytics capabilities.
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