Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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10.11.2026 14:45:02
ServiceNow vs. Snowflake: Which Tech Stock Is the Better Buy for 2027?
Should you invest in the operational brain of the modern office or the central engine of its data? We look at ServiceNow (NYSE:NOW) and Snowflake (NYSE:SNOW) to see which is the better buy.
ServiceNow specializes in automating workflows and digitizing business processes, making life easier for employees. Snowflake provides a cloud-native platform for storing, sharing, and analyzing massive amounts of data. Both companies are high-growth leaders in their respective categories, but they follow very different business models and possess distinct financial profiles.
ServiceNow operates an AI platform that connects people and processes by automating manual tasks across departments such as IT, HR, and customer service. The company serves roughly 8,700 enterprise customers, including more than 600 clients that generate over $5 million in annual contract value. It has expanded its reach through strategic alliances with major tech companies.
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