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WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057

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02.11.2026 20:22:35

ServiceNow vs. UiPath: Consistent Revenue Growth vs. Volatile Seasonal Trends

ServiceNow (NYSE:NOW) primarily generates revenue by selling and supporting enterprise software subscriptions built on a unified central system that helps large, complex organizations continuously streamline, digitize, and automate their internal administrative and technical business workflows across multiple departments.

It recently launched an automated conversational service desk product and expanded a strategic software integration partnership with Alphabet-owned Google Cloud. It also issued a critical security advisory for newly-discovered software vulnerabilities and announced a broader restructuring effort that included the permanent layoff of 424 employees in California.

UiPath (NYSE:PATH) primarily generates revenue by providing an integrated enterprise software ecosystem and ongoing technical support services that enable global organizations to effectively design, deploy, and actively manage automated robotic processes across their various internal daily digital administrative operations.

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
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