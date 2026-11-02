UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
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02.11.2026 20:22:35
ServiceNow vs. UiPath: Consistent Revenue Growth vs. Volatile Seasonal Trends
ServiceNow (NYSE:NOW) primarily generates revenue by selling and supporting enterprise software subscriptions built on a unified central system that helps large, complex organizations continuously streamline, digitize, and automate their internal administrative and technical business workflows across multiple departments.
It recently launched an automated conversational service desk product and expanded a strategic software integration partnership with Alphabet-owned Google Cloud. It also issued a critical security advisory for newly-discovered software vulnerabilities and announced a broader restructuring effort that included the permanent layoff of 424 employees in California.
UiPath (NYSE:PATH) primarily generates revenue by providing an integrated enterprise software ecosystem and ongoing technical support services that enable global organizations to effectively design, deploy, and actively manage automated robotic processes across their various internal daily digital administrative operations.
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Nachrichten zu UiPath
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02.09.26
|Ausblick: UiPath stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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19.08.26
|Erste Schätzungen: UiPath informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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27.05.26
|Ausblick: UiPath präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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13.05.26
|Erste Schätzungen: UiPath stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu ServiceNow Inc
Aktien in diesem Artikel
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