Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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18.05.2026 19:05:00
ServiceNow’s stock heads for best day in a year — flashing a green light for the software sector
Application-software stocks are getting more love from Wall Street.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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