Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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31.03.2026 18:11:00
ServiceNow’s stock is having its worst quarter on record. What comes next?
Analysts think ServiceNow can improve performance later this year as early AI adopters stock up on more credits and as some pandemic-era contracts come up for renewal.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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