ServiceTitan A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ServiceTitan A präsentierte am 08.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 292,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at