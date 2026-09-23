ServiceTita a Aktie
WKN DE: A40WD7 / ISIN: US81764X1037
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24.09.2026 01:46:36
ServiceTitan CEO Unloads Over 3,000 Shares Worth $180,000 as the Stock Dropped to a One-Year Low
Ara Mahdessian, Chief Executive Officer, disposed of 3,147 shares of ServiceTitan, Inc. (NASDAQ:TTAN) on September 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($57.07); post-transaction value based on September 17, 2026 market close ($54.25).
ServiceTitan is a leading provider of cloud-based field service management software with a market cap of $5.3 billion. The company has established a significant presence in the field service vertical by offering an integrated platform that addresses the operational complexity inherent in managing distributed workforce and customer interactions.
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Nachrichten zu ServiceTitan Inc Registered Shs-A-
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03.06.26
|Ausblick: ServiceTitan A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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20.05.26
|Erste Schätzungen: ServiceTitan A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ServiceTitan Inc Registered Shs-A-
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