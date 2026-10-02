ServiceTitan CFO David Sherry Sells 23,245 Shares for $1.3 Million

David Sherry, Chief Financial Officer of ServiceTitan, Inc. (NASDAQ:TTAN), sold 23,245 shares of Class A Common Stock on September 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing. The transaction was non-discretionary, executed to cover tax obligations associated with the vesting of restricted stock units, and does not reflect the insider's view on the stock.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($57.07); post-transaction value based on Sept. 17 market close ($54.25).

ServiceTitan is a provider of cloud-based field service management software. The company has an integrated platform that addresses the operational complexity inherent in managing a distributed workforce and customer interactions.

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