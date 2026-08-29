ServiceTita a Aktie
WKN DE: A40WD7 / ISIN: US81764X1037
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29.08.2026 14:10:01
ServiceTitan CFO Sherry David Sells 9,000 Shares for $817,500
Sherry David, Chief Financial Officer of ServiceTitan (NASDAQ:TTAN), sold 9,000 shares of Class A Common Stock on Aug. 14, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($90.83); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($90.40).ServiceTitan is a leading provider of field service management software with a market capitalization of $9.5 billion and TTM revenue of $1 billion. The company has established a significant presence in the fragmented field service industry by offering comprehensive operational solutions that address scheduling, dispatching, invoicing, and customer management. With 3,414 employees and a strong foothold in the residential and commercial service markets, ServiceTitan continues to expand its platform capabilities and customer base.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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