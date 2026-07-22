ServisFirst Bancshares: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ServisFirst Bancshares hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat ServisFirst Bancshares 262,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 247,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at