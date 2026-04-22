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22.04.2026 06:31:29
ServisFirst Bancshares: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
ServisFirst Bancshares veröffentlichte am 20.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 252,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 249,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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