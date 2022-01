ServisFirst Bancshares informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ServisFirst Bancshares hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.01.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ServisFirst Bancshares 0,940 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 108,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ServisFirst Bancshares 100,3 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,86 USD beziffert. Im Vorjahr hatte ServisFirst Bancshares 3,13 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 368,15 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 417,96 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,80 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 416,04 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at